Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві на вулиці Вороніна вночі чоловік стріляв із травматичного пістолета у сусідів по дачі через гучну музику – четверо людей постраждали.
У прес-службі Нацполіції Полтавщини підтвердили, що першопричиною конфлікту стала гучна музика. Чоловік, якому вона заважала, зайшов на територію сусіднього домоволодіння. Там відпочивала компанія з трьох сімей. Розлючений громадянин спочатку пошкодив музичну апаратуру, а потім почав стріляти по сусідах з травматичного пістолета. Внаслідок стрілянини четверо людей отримали тілесні ушкодження.
Досудове розслідування триває – з місця події вилучено всі речові докази, встановлено всіх учасників конфлікту. За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України), відкрито кримінальне провадження. «Стрільцю» «світить» строк від 3-х до 7-ми років.