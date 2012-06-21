«Я особисто звернувся до СБУ щодо оперативного розслідування вчорашнього випадку з повідомленням про мінування Олександрівської лікарні. Такі речі не повинні залишатися безкарними».
На цьому наголосив столичний голова Віталій Кличко під час брифінгу 9 квітня.
Він повідомив, що в ніч на 9 квітня довелося евакуювати майже 100 хворих із цього медзакладу, який є опорним для лікування хворих на коронаірус. Він подякував рятувальникам за оперативну роботу, а також лікарям, і тим, хто ретельно перевіряв корпуси лікарні. Усі ці люди, за його словами, у кризовій ситуації працювали дуже професійно і виважено, хоча їм було нелегко.
Очільник столиці також наголосив, що медики, перебуваючи на передовій боротьби за життя, щодня наражаються на небезпеку. Так, від початку пандемії, в столиці захворіли на COVID-19 вже 14 лікарів та медичних сестер.
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«Урядового кур’єра»