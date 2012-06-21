Під час наради в Луганській ОДА обговорили важку ситуацію щодо забезпечення електро- та водопостачання ДП «Первомайстквугілля» та ПАО «Лисичанськвугілля». «Шахти ДП «Первомайськвугілля» наразі працюють дуже важко, в умовах обмежених можливостей. Найбільшою проблемою є енергопостачання підприємств – електроенергія подається тільки для забезпечення життєздатності шахт», – про це розповів генеральний директор об'єднання Борис Перепелиця.
За його словами, заборгованість ДП «Первомайськвугілля» за електроенергію вже обчислюється мільярдами гривень. Але гірники могли б частково компенсувати ці кошти, якби, в свою чергу з ними розрахувалися одержувачі продукції. На сьогоднішній день Вуглегірська електростанція (один з основних отримувачів вугілля з шахт об'єднання) заборгувала гірникам близько 180 мільйонів гривень за чотири місяці з початку нинішнього року.
Через такі заборгованості в об'єднання немає коштів для того, щоб використовувати в роботі сучасні технології видобутку та виробництва.
В цілому, на вугледобувних підприємствах ДП «Первомайськвугілля» використовується сучасне обладнання, але з огляду на його технічний стан досягти високої продуктивності не вдається. Тож, за словами керівника вугільного об'єднання, підприємство виживає за рахунок використання важкої ручної праці на відбійних молотках. Адже цей спосіб дозволяє отримувати готову продукцію, що не вимагає збагачення та усіх супутніх витрат.
Ситуацію з питань діяльності вугледобувних підприємств області обговорили під час спеціальної наради в ОДА, на яку запросили представників місцевих органів влади та керівників шахт та підприємств-енергопостачальників регіону. Окреслено проблеми, фахівці шукають варіанти їхнього вирішення.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»