Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Учасники міжвідомчої наради в МЗС України, яка недавно відбулася, дійшли спільної думки щодо паломництва хасидів до міста Умані для проведення святкування іудейського нового року. Як повідомив у листі на адресу Кабінету Міністрів заступник міністра закордонних справ В. М. Боднар, нинішнього року таке паломництво у традиційному форматі, на думку учасників наради, неможливе. При цьому були враховані зокрема такі фактори: нинішня епідеміологічна ситуацію в державі Ізраїль (належить до країн «червоної зони» через показник захворювання на COVID-19); заборона проведення масових заходів в Україні; навантаження на українські медичні заклади; необхідність створення значної кількості місць для обсервації та забезпечення безпеки життя та здоровʼя як громадян України, так і іноземних громадян; складнощі з контролем правоохоронними органами за додержанням паломниками режиму самоізоляції.
Як йдеться у листі, у ході переговорів між посадовцями обох країн ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані цього року.
Причетним центральним органам виконавчої влади та місцевим органам самоврядування запропоновано опрацювати альтернативні варіанти відзначення іудейською громадою Рош га-Шана (наприклад, участь у святкуваннях в обмеженій кількості представників місцевої громади, організація онлайн-трансляції богослужінь тощо).