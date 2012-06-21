Зростання кислотності води у Світовому океані призведе до того, що у промислових риб погіршиться нюх і здатність реагувати на нюхові сигнали, зокрема вони не «чують» наближення хижаків. До такого висновку прийшли біологи з Великобританії і Португалії, результати дослідження опубліковано в журналі Nature Climate Change.

Кислотність океанічної води поступово зростає через те, що при розчиненні вуглекислого газу з повітря у воді утворюється слабка вугільна кислота. Концентрація СО 2 в атмосфері зростає, насамперед через діяльність людини (в минулому році вчені зафіксували рекордний показник за останні 800 тисяч років), і як наслідок цього збільшується і кислотність Світового океану. За оцінками вчених, з середини XIX століття концентрація СО 2 у воді зросла на 43%, а до кінця XXI століття вона буде перевищувати нинішній рівень в 2,5 раза.

Підвищена кислотність води впливає на життєдіяльність і поведінку живих істот: наприклад, вона заважає коралам будувати свої скелети.

Група Косіма Портеус (Cosima Porteus) з Ексетерського університету вивчала, як поводтиме себе у більш кислому середовищі сібас, або звичайний лаврак (Dicentrarchus labrax) – промислова риба із сімейства моронових.

«Ми порівняли поведінку молодих особин лаврака при рівнях СО 2 , типових для сьогоднішнього стану океану, і прогнозованих в кінці століття. У кислому середовищі риби були повільнішими і слабше реагували на запах хижаків. Ці особи також частіше завмирали, що означало стан тривоги», – розповів Портеус, чиї слова наводить прес-служба університету.

Для свого експерименту вчені помістили риб у воду з різними концентраціями вуглекислого газу і стежили за їх поведінкою в присутності запаху хижака – у воду додавалася жовч європейського морського чорта (Lophius piscatorius). Риби в кислішій воді менше рухалися і слабше реагували на «присутність» хижака, причому цей ефект посилювався з часом перебування у воді.

Крім того, дослідники вивчили активність периферичних сенсорних нейронів нюхової системи риби, даючи різні хімічні сигнали у «звичайній» і кислій воді. В якості таких сигналів були амінокислоти, які представляли в експерименті їжу, і кишкові рідини і жовч риб різних видів, зокрема хижаків. Для шести з десяти сигналів реакція ослабла майже наполовину, а для деяких, наприклад, для жовчі риб цього ж виду, в чотири-п'ять разів зросла порогова концентрація, при якій лаврак реагував на сигнал. Автори дослідження вважають, що кислотність води може впливати на те, як молекули речовин зв'язуються з нюховими рецепторами в носі риби. Схожі ефекти до цього спостерігалися у горбуші і європейського зеленого краба, відзначається в статті.

Нарешті, Портеус і його колеги перевірили, як кислотність води впливає на експресію генів, пов'язаних з нюхом, в епітелії носа і нюхової цибулини в мозку риби. З'ясувалося, що в більш кислій воді знижувалася синаптична пластичність (здатність синапсів перебудовуватися під впливом тих чи інших причин) нюхової цибулини і збудливість нейронів у всій нюхової системі – це, на думку вчених, свідчить про те, що в мозок риби надходило менше інформації про запахи. Крім того, при підвищеній кислотності води придушувалася активність генів, що беруть участь у розвитку нюхової системи у молодняка.