Понад 200 людей загинули і тисячі залишилися без будинків в результаті масштабної повені, викликаної проливними дощами в індійському штаті Мадхья-Прадеш за минулі кілька днів.
Минулої неділі проливні дощі без перерви тривали майже у всіх районах штату Мадхья-Прадеш. За даними Метеорологічного департаменту Індії, до понеділка, 16 вересня, в штаті випало опадів на 34% вище норми.
Проведено екстрені операції з надання допомоги, а постраждалі від повені розміщені в тимчасових притулках. У результаті рятувальних операцій були евакуйовані понад 8,5 тисяч осіб. Уряд штату виділив по 400 тисяч індійських рупій, це майже 5,5 тисяч доларів, кожній родині загиблих під час повені.
Понад 230 будинків зруйнувалися в результаті паводку, і майже10 тисяч будинків пошкоджено, вони непридатні для житла.
Проведена первинна оцінка втрат сільськогосподарських культур, фермерським господарствам призначена урядова грошова компенсація. Від 6 до 8 тисяч гектарів землі постраждали від повені, але фактична втрата врожаю буде встановлена тільки через кілька днів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»