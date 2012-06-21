Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Вибрики погоди взимку та навесні негативно позначилися на розвиткові озимих зернових культур, зауважують експерти. Вони через вищі, ніж належить за календарем, температури та дефіцит вологості прискорено пройшли фази розвитку.
Так, фахівці Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України зазначають, що озимий ячмінь вже зараз сягнув фази воскової, чи то й повної стиглості, що більш як на тиждень. а то й на всі десять днів раніше, ніж зазвичай.
При цьому, зауважують вчені, через дефіцит вологи у ґрунті рослини радше усихають, ніж повноцінно дозрівають. Це впливає на якість зерна — воно, як кажуть аграрії, «щупле», неповноцінне. І більше воно вже не дозріє, пора збирати, яке є — тож хлібороби багатьох районів Херсонщини мусили почати жнива.
Не краще за ячмінь стоять справи і з пшеницею — вона також достигла раніше, ніж зерно встигло до кінця сформуватися, воно дрібне. Через це вчені- аграрії очікують зниження врожайності зернових на Півдні України на 15—30%, а подекуди — й взагалі наполовину.