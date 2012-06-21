Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Обсяг субвенції на ремонт доріг місцевого значення цього року перевищила сумму у 352 мільйонів гривень. Але на підконтрольній території 1400 км доріг місцевого значення, при цьому 80% з них потребують ремонту. На дороги державного значення (1100 км) виділено 260 мільонів гривень.
«Вартість відновлення 1 км дороги складає 7-12 мільйонів гривень. Але проблема не тільки в недостатній кількості коштів, але й у відсутності підрядних організацій, асфальтобетонних заводів (наявні потужності з виробництва асфальтобетону покривають 1/10 потреб), низькій рентабельності робіт через відсутність залізниці», – коментує ситуацію голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
Через неможливість доставити будівельні матеріали до місця призначення залізничним шляхом, фірми, які можуть ремонтувати автошляхи «поки неохоче дивляться у бік Луганської області».
Але очільник Луганщини проголосив 2018рік – роком доріг на Луганщині. І стверджує, що зробить усе, аби змінити ситуацію на краще, навіть, проводить переговори з закордонними кампаніями, які гарантують високу якість ремонтів.