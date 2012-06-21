Згідно з прогнозами британських вчених, до 2025 року концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі досягне рекордного показника за останні 3,3 мільйона років. Якщо прогнози збудуться, то на людство чекає «кліматичне повернення в минуле» на три мільйони років – повідомляє видання Scientific Reports.
Проаналізувавши стародавні скам'янілості, виявлені на дні Карибського моря, співробітники Університету Саутгемптона зробили невтішний висновок – рівень CO2 в атмосфері сучасної Землі наближається до показників, які фіксувалися на нашій планеті понад 3 мільйони років тому. Якщо рівень вуглекислого газу продовжить зрости (а він зростає), то клімат Землі повернеться у доісторичне минуле.
«Три мільйони років тому, в період завершення епохи пліоцену, на Землі було значно тепліше – середня температура була вищою на три градуси Цельсія. Відповідно, рівень моря був вищим через танення льодовиків», – говорять автори дослідження, відзначаючи, що концентрацію CO2 в атмосфері древньої Землі вдалося визначити за ізотопним складом скам'янілих раковин форамініфер.
Аналіз також показав, що в найтепліший період пліоцену рівень CO2 в повітрі коливався в межах 380-420 частин на мільйон. Сьогодні показник становить 415 частин на мільйон. Вважається, що така висока концентрація вуглекислого газу в повітрі стала підсумком антропогенного впливу на планету. Тобто, люди самі підвели Землю до етапу, на якому нас чекають більш ніж помітні кліматичні зміни.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»