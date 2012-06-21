Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У світі, що постійно змінюється, швидкість надання інформації, її повнота вийшли на перший план. Ми звикли отримувати інформацію через інтернет, але… Якщо великі масиви даних були доступними в загальнонаціональних масштабах, то регіональний рівень залишався поза доступом.
Цю прогалину активно заповнюють на Закарпатті, де стартував проєкт «SmartZakarpattia — Розумне Закарпаття». Область однією з перших в Україні розробила і втілила портал інформації, яка подається у реальному часі.
Портал візуально і в легкодоступній формі демонструє розвиток і області, і кожного з районів у різних галузях. Вміщено відомості про заклади охорони здоров’я, об’єкти будівництва, автошляхи, прикордонну інфраструктуру, заклади освіти й культури, спортивні арени… Геодані дозволяють візуально дізнаватися про розміщення тих чи інших об’єктів на території області; розкриваються й фото та відео. Розробники втілили принцип багатошаровості інформації, завдяки якому можна йти вглиб за новими знаннями.
Нині найбільш актуальною є інформація про стан захворюваності на COVID-19. Всі дані систематизовані по районах — де і скільки захворіли, скільки одужали й де лікуються. Вміщено дані про забезпеченість лікарень апаратурою та засобами захисту, стан виплат медикам тощо.
На порталі є оцифровані дані про «Велике будівництво»: вартість робіт, стадія, візуалізація з фото, а також відео наживо. За ходом робіту області можна спостерігати у реальному часі. На допомогу волонтерам розроблена спеціальна онлайн-форма. У ній можна зареєструватися і отримувати або вміщувати фото та інформацію про проблеми. У волонтерів є змога оперативно повідомляти про низьку якість доріг, несанкціоновані сміттєзвалища, незаконні вирубки в лісових угіддях тощо.
Голова обласної державної адміністрації Олексій Петров, який презентував портал на зустрічі з журналістами, наголосив: «Портал лише починає свою роботу. Це перший етап, на якому ми демонструємо відкритість та прозорість роботи. Запрошуємо небайдужих до співпраці та спілкування, до контролю та моніторингу за допомогою нашого проєкту».