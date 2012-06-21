Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На в'їзді до села Ворочево, що у Перечинському районі на Закарпатті, у неділю, 25 травня встановлено блокпост. Тут медики разом із поліцейськими та рятувальниками чергують, щоб не допустити поширення COVID-19, який виявлено у 28 селян.
Відбувається контроль за переміщенням людей: у кого виявлено інфекційну хворобу, ті не можуть залишати межі села. А всім тим, хто в’їжджає або виїздить із нього, в обов’язковому порядку вимірюють температуру, дезінфікують автотранспортні засоби. Стежать за додержанням усіх вимог «обмежувального» періоду — наявністю засобів індивідуального захисту, потрібною дистанцією між пасажирами тощо. Блокпост чергує цілодобово, його забезпечено нічним освітленням.
Втім, у Ворочеві далеко не всі прихильно ставляться до обмежувальних заходів: багато хто з селян налаштовані агресивно і вимагають зняти блок-пост. Мовляв, ніхто не хворий, влада перебільшує загрози. Голова Перечинської об’єднаної територіальної громади Іван Погоріляк намагається переконати людей у зворотному.
За словами голови ОТГ, для встановлення блок-посту були всі підстави. По-перше, у 28 осіб підтверджено хворобу методом ПЛР-аналізів. А що люди вважають себе здоровими, то це нічого іншого не означає, як захворювання в легкій формі. Але і в цій формі воно залишається небезпечним і таїть загрози рознесення коронавірусної інфекції за межі села. Особи — носії інфекції повинні знаходитися на самоізоляції, а те, що вони цього не розуміють, на жаль, лише ускладнює ситуацію.
«Епідеміологи виявили 35 контактних осіб, тож маємо вогнища вірусу в дев'ятьох родинах у цьому селі з населенням 800 осіб. Тому встановлення блок-посту є виправданим кроком і відмовлятися від нього не можна», — сказав Іван Погоріляк.
За здоров’ям людей, які перебувають на самоізоляції, стежать медики. Троє з тих, котрі занедужали, перебувають на лікуванні в обласному центрі. У селі проведено дезінфекцію вулиць, лавиць, а також місць, де можливим є перенесення інфекції.