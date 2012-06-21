Солоність води у Тилігульському лимані на кордоні Миколаївської та Одеської областей порівняно з аналогічним торішнім періодом трохи зросла. У з’єднувальному каналі біля мосту рівень солоності становив понад 15%, поблизу пляжу села Коблеве — майже 27%, у воді Української, Анатолівської та Отаманської кіс — 27—30%. Про це свідчать підсумки досліджень, які днями провели працівники парків Миколаївської та Одеської областей.
Науковці пов’язують такі зміни насамперед з аномально теплою зимою та малою кількістю опадів. Цікаві підсумки дав і середньозимовий облік птахів водно-болотного угіддя. Найчисленнішими видами в межах водойми виявилися крижень — 1870 особин, мартин жовтоногий — 1630, галагаз — 1312 особин, а також лебідь-шипун, лиска, пірникоза велика і мартин звичайний. Невеликими групами або по одному траплялися чапля сіра, чирянка мала, пірникоза чорношия, широконіска, чепура велика, пірникоза мала та лебідь-кликун. Серед рідкісних і зникаючих представників орнітофауни, вписаних у Червону книгу України, — крех великий, кульон великий та огар.
Усього обліковано 17 видів птахів загальною чисельністю близько 7 тисяч особин. Деякі з них перебувають на зимівлі вперше за час проведення спостережень.