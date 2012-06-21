Від початку руху 22 вересня та до завершення продовольчого ярмарку на вул. Олександра Сабурова вносяться зміни в рух автобусів маршрутів №№ 61, 98. Про це повідомили в КП «Київпастранс».
Автобуси маршруту № 61 курсуватимуть так: вул. Радунська – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Генерала Ватутіна – вул. Миколи Кибальчича – б-р Перова – вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) – вул. Райдужна – залізнична площа «Троєщина».
Автобуси маршруту № 98 рухатимуться за маршрутом: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова – вул. Пухівська – ТЕЦ-6.
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