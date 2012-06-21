Одержувачі субсидій і пільг не позбудуться їх в разі несвоєчасної оплати житлово-комунальних послуг, заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час брифінгу щодо протидії поширенню коронавірусу. «У деяких ЗМІ поширюється інформація, мовляв, якщо одержувач субсидії або пільги невчасно оплатив послуги ЖКГ, то він начебто втрачає право на ці види соціальної підтримки. Хочемо спростувати цю інформацію», — наголосив він.
Отже, рівень оплати за комунальні послуги й наявність або відсутність заборгованості не впливають на право отримання пільги чи субсидії протягом терміну їх отримання, тобто до закінчення поточного опалювального сезону, повідомляє УНІАН.
На право отримання субсидій і пільг на наступний період впливатиме наявність простроченої понад два місяці заборгованості, що визначатиметься з травня 2020 року. «Важливо, щоб саме в травні поточного року в одержувачів субсидій і пільг не було заборгованості за два місяці. Уточню, що це буде борг за послуги, спожиті в лютому 2020 року», — зазначив заступник міністра.
Для сплати комунальних послуг не обов’язково особисто відвідувати відділення банків та Укрпошти, створюючи черги і скупчення людей. «На сьогодні існує кілька варіантів оплати послуг, які дають змогу зробити це дистанційно, зокрема використовуючи особисті кабінети, інтернет-банкінг і взагалі інтернет», — нагадав заступник міністра.
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