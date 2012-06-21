Житель міста Сміли на Черкащині учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Олександр Малюков перед самим новорічним святом одержав від міської влади подарунок: йому вручили ордер на квартиру в новобудові на вулиці Мічуріна. Почесну місію виконав секретар міської ради Віктор Федоренко.
За сім’ю смілянина можна було б порадіти, якби не одна деталь: на чергу для одержання житла Олександр Малюков, який працював водієм на місцевому АТП 17128, став ще… 40 років тому. Тепер колишній водій уже на заслуженому відпочинку. Шокований такою гарною звісткою, пенсіонер ніяк не прокоментував її. Як кажуть у міській раді, тепер у ветерана з’явилися приємні клопоти. Хай там як, а щасливого власника новозбудованої квартири варто привітати.