Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині поблизу Волновахи біля пам’ятного знака на місці розстрілу у січні 2015 року пасажирського автобуса відбулися траурні мітинги – вшанування пам’яті загиблих 12 людей. Того дня автобус «Богдан» за маршрутом «Златоустівка-Донецьк» о 14.35 зупинився біля українського блокпоста Бугас для паспортного контролю. У цей час представники проросійських незаконних збройних формувань з боку окупованого ними Докучаєвська відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню «Град». Пізніше фахівці уточнили, що всього по українській території бойовики випустили близько 40 снарядів, деякі з яких розірвалися поряд із блокпостом. Переповнений автобус, у якому сиділи і стояли люди, опинився у зоні враження і його дуже посікло осколками. Від влучання одного з великих осколків також заклинило двері і вцілілих людей українські бійці потім діставали через вікна. 12 пасажирів, із яких 7 жінок, загинули, ще 18 мирних людей отримали різноманітні поранення.
Генеральна прокуратура України визнала цю трагедію черговим терористичним актом за участі бойовиків «ДНР». Також співробітники СБУ та ГПУ заявили, що обстрілом пасажирського автобуса керували кадровий російський військовий – полковник Збройних сил РФ Анатолій Синельников та громадянин України, «військовий комендант Докучаєвська» Юрій Шпаков. У якості доказів правоохоронці надали записи телефонних розмов безпосередніх учасників обстрілу українського блокпоста. Власну причетність до вбивства мирних людей того ж дня необачно підтвердили й окремі інформаційні ресурси «республіки». Ось одне з тодішніх повідомлень: «Протягом останньої години Армія Новоросії атакувала блокпост карателів поблизу н. п. Волноваха»…