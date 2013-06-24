Представники Міністерства оборони та підпорядкованих йому структур – «Державного оператора тилу» і «Агенції оборонних закупівель» розглянули актуальні питання оборонних закупівель, ключовим з яким є децентралізація.

Обговорення відбулось під час круглого столу, який пройшов за ініціативи Міноборони та Громадської спілки «Фонд підтримки реформ в Україні». У заході також взяли участь представники Генерального штабу ЗСУ та «Проєкту реформи оборонних закупівель».

До обговорення долучилися найкращі випускники програми «Проєкт 100» – військові закупівельники, які під час трьох етапів навчання продемонстрували високі результати, засвоїли законодавчу базу та налагодили ефективну систему закупівель у своїх частинах.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту закупівель Міноборони полковник Олександр Осадчий подякував випускникам «Проєкту 100» за сумлінну роботу. Крім того, він повідомив про основні напрями роботи департаменту, серед яких — удосконалення процедур планування потреб, впровадження сучасних цифрових інструментів, підвищення прозорості й підзвітності закупівельних процесів.

Зі свого боку очільник ДОТ Андрій Созанський розповів про організаційну структуру та ключові досягнення підприємства. Крім того, керівниця з впровадження DOT-Chain Галина Літош презентувала учасникам функціонал ІТ-системи та поділилася проміжними результатами проєкту DOT-Chain Defence – нового модулю, що функціонує як маркеплейс зброї для військових, в якому вони самостійно можуть замовляти БПЛА. Крім того, пані Галина розповіла про розширення асортименту продукції, закупівля якої буде здійснюватись в межах цього модулю. Окремо учасники обговорили питання приєднання військових частин до рамкових угод АОЗ.

Джерело: Міністерство оборони