Важко переоцінити важливість природоохоронних заходів, які нині здійснюють у кожному регіоні. На Черкащині, приміром, активніше почали працювати над відновленням гідрологічного режиму річок, реконструкцією каналізаційних мереж. Давно назріло питання утилізації твердих побутових відходів у містах і селах. Є й низка інших важливих екологічних проблем, які внесено до відповідної обласної програми. Для цього в місцевих бюджетах закладені відповідні кошти.
Управління екології та природоохоронних ресурсів облдержадміністрації проаналізувало, як же освоюють їх місцеві ради. Як повідомила на нараді в облдержадміністрації начальник управління Олена Звягінцева, станом на початок жовтня передбачений природоохоронний фонд використано лише на третину.
— Приміром, поліпшення гідрологічного стану водних об’єктів потребує системної роботи на всіх рівнях, — зауважила Олена Звягінцева. — Адже виконання часткових заходів на окремих ділянках не дає необхідного ефекту. Актуальним залишається й питання винесення меж територій та об’єктів в натуру. В області виявлено факти використання земельних ділянок природно-заповідного фонду під господарську діяльність. Це суперечить їхньому цільовому призначенню. Нагальною проблемою в кожному селі, селищі та місті залишається утилізація твердих побутових відходів. Тут доречним було б придбання саме обладнання та машин для збирання та транспортування відходів (сміттєвозів), запровадження системи роздільного збирання тощо.
Ураховуючи той факт, що екологічні проблеми зачіпають інтереси не одного села, а інколи й не одного району, для їхнього розв’язання доцільним було б об’єднання коштів. Це ніяк не суперечить Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Тож для реалізації спільних проектів окремі повноваження та власні бюджетні кошти можна об’єднувати на договірних засадах. Тим часом слабко використовують передбачені на природоохоронні заходи кошти зокрема в Каневі, Ватутіному, Смілі, Умані, Городищенському, Драбівському, Кам’янському та Катеринопільському районах.
На нараді намічено шляхи поліпшення реалізації природоохоронних заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів.