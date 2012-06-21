Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У січні в Черкасах сталося близько 90 дорожньо-транспортних пригод, є чимало травмованих, двоє загиблих. Окрім працівників поліції та інших владних структур, до виправлення ситуації вирішили долучитися звичайні громадяни. Люди ініціювали флешмоб «Пропусти пішохода».
Як пояснив депутат міськради Артур Акопян, потрібно донести до водіїв розуміння цінності людського життя та прищепити повагу до пішоходів. Тому й запускають челендж. Небайдужих просять викладати у мережах фото з хештегом #ПропустиПішохода.