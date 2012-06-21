Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
До завершення дії 50-відсоткової знижки акцизного податку при оформленні транспортних засобів залишилося близько місяця. Чи поспішають черкащани легалізувати так звані євробляхи?
Як інформує прес-служба Регіонального сервісного центру МВС у Черкаській області, з 25 листопада 2018 року (час вступу в дію закону про пільгове розмитнення) по сьогодні на Черкащині розмитнено 385 євроблях. За аналогічний період минулого року під пільгове розмитнення було ввезено 155 автівок, які стали на першу реєстрацію.
Останніми днями таких реєстрацій побільшало.
Серед марок автомобілів, які черкащани вподобали найбільше, беззаперечне лідерство в німецького автопрому. Більшість машин уже з солідним пробігом — із 1998 по 2006 рік випуску.
Автомобілів з перебитими номерами агрегатів чи підробними документами серед тих євроблях, які реєструють черкащани, фахівці не виявили.
Як відомо, Верховна Рада схвалила нову модель оподаткування авто з іноземною реєстрацією. 8 листопада депутати ухвалили в другому читанні законопроекти №8487 і №8488. Ними зокрема зменшується розмір мит для ввезених автомобілів та встановлюються суворі штрафи за порушення строків розмитнення. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією мають після введення закону у дію 180 днів для розмитнення своїх раніше ввезених транспортних засобів. Для тих, хто встигне зробити це протягом 90 днів, діє знижка на розмитнення у розмірі 50%.
Разом з тим, у головному управлінні ДФС у Черкаській області нагадують, що встановлено відповідальність у вигляді штрафу 170 тис. грн або конфіскацію транспортних засобів у разі перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України більше ніж на тридцять діб.