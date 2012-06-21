Відома металева пічка для обігріву приміщень та готування їжі, яка була популярною в першій половині минулого століття, знову повертається. Буржуйка врятувала від замерзання десятки тисяч людей. Працював такий пристрій безвідмовно, але головний його недолік — велике витрачання палива.
На черкаському заводі «Темп» конструктори виготовили економічну буржуйку для українського війська. Пічка нового зразка потребує менше дров, але гріє набагато краще, ніж відомі раніше.
Як розповіли виробники, випробування вдосконаленого нагрівача засвідчило його якості. Серед них — висока тепловіддача, три камери горіння, невеликі розміри. На практиці виходить так, що оберемок дров горить у пічці більше години. Для суворих фронтових умов необхідні саме такі якості.
Черкаські буржуйки нового зразка незабаром надійдуть до військових і зігріватимуть їх.