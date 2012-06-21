Руслан Заляєв більш як три роки чесно виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Вітчизну від агресора на сході України. А повернувшись додому, на Черкащину, вчорашній командир відділення мало не розгубився. Правда, до роботи Руслану не звикати: встиг до війни попрацювати водієм Городищенського автопідприємства, де гарно відгукувалися про нього. Проте одразу переключитися до цивільної справи не так просто.

Звернувся по допомогу до районної філії обласного центру зайнятості. Там порадили відвідати семінари, де навчають, як зробити перші кроки до започаткування власної справи. Зацікавившись такою можливістю, Руслан за порадою фахівця пройшов професійно-діагностичне тестування, результати якого показали досить високий рівень готовності до самозайнятості. Невдовзі вчорашній воїн уже опановував необхідні знання та навички в Одеському центрі професійно-технічного навчання державної служби зайнятості.

Навчаючись, згадав про своє колишнє захоплення — бджолярство. А чому б і не стати професійним пасічником? Тим більше, що з дитинства полюбив бджіл, допомагав рідним поратися на пасіці. Ця думка глибоко засіла в голові. Повернувшись додому, безробітний уже тримав у руках всебічно продуманий бізнес-план на тему: «Розведення бджіл у господарстві» та плани якнайшвидше втілити задумане в життя. Допомога для організації підприємницької діяльності від служби зайнятості не забарилася. Придбав вулики та бджіл, інші необхідні матеріали та й розпочав власну справу. Впевнений, що на правильному шляху, адже знайшов своє мирне покликання.

А житель села Городецьке Уманського району Максим Вовк, повернувшись із зони бойових дій на сході України, довго не думав, чим зайнятися. Його професія електрогазозварника, набута ще після шкільної лави, потрібна всім і завжди. Однак і тут Максим знайшов можливість задовольнити свої підприємницькі амбіції. Склавши бізнес-план та одержавши в місцевій філії служби зайнятості одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності, колишній воїн став приватним підприємцем. Тепер сам одержує замовлення, сам планує свою роботу. Молодий підприємець уже набув певного досвіду і навіть надає допомогу в працевлаштуванні іншим, адже планує взяти до себе на роботу найманих працівників та розширити виробництво.

Сергій із Христинівки на Черкащині закінчив столичний університет. Однак попрацювати за спеціальністю не випало: підписав контракт на службу у Збройних силах України. Війна багато чого змінює в житті, зокрема й ставлення до обраної раніше професії. Повернувшись у рідну Христинівку, вчорашній військовий побачив себе в новому амплуа: вирішив відкрити власну кав’ярню. Назвав її Veterano coffeй — «Кава для ветеранів». Затишний заклад, який зумів облаштувати молодий підприємець, приваблює дедалі більше відвідувачів. Тут можна поспілкуватися під приємну музику, скуштувати смачного й запашного напою.

Нерідко заглядають сюди й ті, хто повернувся із зони бойових дій. Їм підприємець готовий дати не одну пораду, як адаптуватися до мирного життя. Приміром, із подивом знайшов для себе багато спільного між війною та бізнесом. І там, і там необхідно зважено ризикувати й аналізувати ситуацію. І що дуже важливо — війна вчить робити це блискавично, оскільки на «помізкувати» немає часу. У бізнесі те саме, тільки маленький, але важливий нюанс — ніхто тебе не вб’є. Те саме відбувається під час написання бізнес-плану. Аналізуємо ринок, тобто проводимо розвідку, досліджуючи конкурентів. Зрештою, створюємо такий бізнес-план, який допоможе перемогти.