Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Апеляційний суд Черкаської області залишив без задоволення апеляційну скаргу Державної казначейської служби України на рішення Соснівського районного суду м. Черкаси у справі за позовом громадянина, який більше чотирьох років перебував під слідством. Воно передбачає відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями і діями органів досудового слідства і прокуратури. В апеляційній скарзі Державна казначейська служба України, не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, просила скасувати зазначене рішення суду та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позову. Однак Апеляційний суд залишив її без задоволення.
Як вбачається з матеріалів справи, громадянин з липня 2013 року по серпень 2017 року, тобто 49 місяців та 16 днів, перебував під слідством та судом.
Після того, як виправдовувальний вирок набув законної сили, чоловік звернувся до суду першої інстанції з позовом про компенсацію, вказуючи, що йому завдано моральної шкоди, яка полягала в істотних змінах у його повсякденному житті. Більше чотирбох років він був обмежений у своїх законних правах, змушений виправдовуватися перед близькими і знайомими, що злочину не вчиняв. Крім іншого, позивача змусили написати заяву про звільнення з роботи за власним бажанням з організації, де він працював на час пред’явлення підозри. Вказав, що постійно перебував в пригніченому стані, стресі в результаті чого погіршився його сон.
Суд дійшов висновку, що на користь позивача має бути стягнено моральну шкоду у розмірі 184 288, 50 грн. шляхом списання цих коштів з єдиного казначейського рахунку.