Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Пожежа сталася грудневого дня в Черкасах. Проходячи з дружиною повз один із приватних будинків, Віталій Загребельний, побачив, як із дверей просочується дим. Поспішив до будинку. Можливо, там люди, майнула думка. І справді, відчинивши двері, побачив, як полум’я в квартирі завойовує все більший простір. Збоку промайнула дитяча фігурка. Побіг на допомогу. У сусідній кімнаті сиділо двоє переляканих хлопчиків років п’яти. Швиденько вхопив одного, потім другого й виніс надвір, передав через паркан дружині.
Поки рятував близнят, на порозі уся в опіках з’явилася й їхня мама. Рятувальники, які прибули на виклик, швидко погасили вогонь. Ваню та Іллю нині доглядають бабуся та дідусь, а мама перебуває в опіковому відділенні Першої черкаської міської лікарні. Завдяки професійним і своєчасним діям лікарів (опіками було вражено 54% поверхні тіла), жінка вже видужує.
Як розповів начальник Черкаського міськрайонного відділу управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Андрій Хижняк, кандидатуру черкащанина Віталія Загребельного за сміливість та чіткі дії під час пожежі недавно подали на звання «Герой-рятівник року». Також міському голові Черкас Анатолію Бондаренку надіслали клопотання про відзнаку Віталія за мужність і героїзм. Хоч сам Віталій вважає, що нічого героїчного він не зробив, а просто допоміг сім’ї у хвилину небезпеки.