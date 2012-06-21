Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Віднині Черкащина й Херсонщина стають ближчими. Угоду про співробітництво між двома областями скріпили своїми підписами голови двох обдержадміністрацій Роман Боднар та Юрій Гусєв. Обговоривши можливі шляхи співпраці, представники обох регіонів визначили гарні перспективи зокрема в галузях економіки, туризму, культури та освіти.
Уже до Шевченківських березин планують організувати «потяги дружби» та сформувати групи дітей із Черкащини та Херсонщини для туристичних, освітніх поїздок. Улітку на Чорноморських іграх чекатимуть черкащан. Є перспективи співпраці двох областей і у відновленні річкового судноплавства. У перспективі після відновлення черкаського аеропорту разом розвиватимуть напрямок малої авіації. Намітили шляхи співпраці й у соціальній сфері, зокрема в оздоровленні дітей з інвалідністю, чорнобильців, учасників АТО, які потребують реабілітації і лікування.
Учасники зустрічі представників двох областей висловлювали й низку інших ідей, які допомогла б утілити тісна співпраця. Зокрема в популяризації тих чи інших виробів, які виробляються на підприємствах обох областей, внутрішнього туризму. Варто провести кілька міжрегіональних форумів на економічну тематику, обміну досвідом розвитку об’єднаних територіальних громад.
Ураховуючи позитивний досвід міжрегіонального партнерства між Черкаською й Тернопільською областями, яке триває вже чотири роки, учасники зустрічі з херсонцями висловили сподівання, що співробітництво дасть відчутні результати, сприятиме «зшиванню» України.