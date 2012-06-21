Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За минулий рік від Черкаської області до бюджетів усіх рівнів надійшло 11,3 млрд. грн. податків, зборів та платежів. Із них два мільярди — додаткові надходження. Збір до державного бюджету України, як інформує Головне управління ДФС у Черкаській області, становить за рік майже 5 млрд. грн.
На розвиток місцевих громад бюджети області отримали 6,4 млрд. грн. податків. Поставлені міськими та районними радами завдання також перевиконали, додатково надійшло 129 млн. грн. У порівнянні з минулим роком надходження більші на мільярд гривень.
У кошик Пенсійного фонду спрямовано 4,5 млрд. грн.. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Додаткові надходження за рік становлять майже мільярд гривень.
Черкащина — на першому місці в Україні по сплаті орендної плати за земельні паї. За рейтингом Міністерства фінансів України область серед кращих в Україні за темпом сплати податку на доходи фізичних осіб та з плати за землю.