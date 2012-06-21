Група компаній Rasec зацікавлена в подальшому розвитку свого проекту на Черкащині. Про це йшлося на зустрічі голови облдержадміністрації Юрія Ткаченка з її президентом Патриком Жантій. У ній також узяв участь засновник компанії Caillau П’єр Андре Фернандес.
Нині на Черкащині працює 10 підприємств із французькими інвестиціями. Обсяг капіталовкладень із Франції в економіку регіону становить 11,5 млн грн. Ще 2008 року група компаній Rasec придбала в Черкасах виробничі площі та відкрила тут завод із виробництва металоконструкцій. Її президент Патрик Жантій подякував обласній владі за постійне сприяння в роботі та доброзичливу атмосферу, зацікавлене ставлення до інвесторів на Черкащині.
Цікаво, що цей інвестор стає помічником у залученні інших інвестицій. Зустріч відбулася за участі його колеги — засновника компанії Caillau, що нині вивчає можливість реалізації власних проектів у сфері автомобіле- та авіабудування в Україні. Найкращою рекламою для потенційних інвесторів є історії успіху проектів їхніх колег.