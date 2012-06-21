Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Кілька років тому науковці Інституту географії Національної Академії Наук України разом із німецькими фахівцями розпочали роботу над ландшафтним плануванням Черкащини як однієї з центральних областей України. Дослідження проводилися на рівні всієї області, Канівського району та Степанецької сільської ради. Детально вивчали як економічні показники, так і кліматичні особливості, рослинний і тваринний світ, особливості способу життя, ґрунти, місцевість. Виявили чимало гострих проблем та ризиків, а також підготували підсумкові рекомендації.

Одним із найважливіших завдань, на переконання дослідників, є необхідність зниження впливу факторів, які пов’язані з діяльністю людини, збереження природних екосистем, ландшафтного і біологічного різноманіття, історичної та культурної спадщини. Як наголосили спеціалісти, слід звернути особливу увагу на проблему зниження якості ґрунтів, яка є характерною як для області, так і для держави в цілому.

У Канівському районі науковці зокрема допомогли розробити програму розвитку трьох сіл — Степанців, Степанецького й Пиляви. При цьому врахували концепцію створення Канівської природоохоронної території, до зони якої може увійти й територія сільради.

Як зауважив начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Василь Дмитренко, Черкащина стала першою областю України, де здійснене ландшафтне планування з урахуванням усіх трьох його рівнів. Воно стане основою для подальшого економічного та екологічного розвитку регіону.