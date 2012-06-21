Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

У Черкасах урочисто привітали перший випуск поліцейських офіцерів громад та вручили їм 27 службових автомобілів. Всі вони нестимуть службу в ОТГ області. Черкащина стала третім регіоном, який приєднався до проєкту «Поліцейський офіцер громади».

Як відзначив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, який узяв участь в урочистостях, дуже важливо, що офіцери будуть завжди поряд, житимуть і працюватимуть у громадах. Це значно підвищить і якість охорони порядку, а й рівень довіри з боку населення. Саме до поліцейських офіцерів люди звертатимуться щодо несправедливості і злочинів. Це висока відповідальність, адже у них громада в першу чергу запитає і про результати роботи. Офіцери громади — це не лише новий рівень поліцейського сервісу, це також і новий рівень комунікації правоохоронців із громадянами. Керівник побажав правоохоронцям великої витримки, гарної підтримки та вдячності від тих, кого захищають.

Усі новопризначені офіцери готові активно працювати над зміцненням правопорядку. Фото автора.

Ігор Клименко представив нового керівника Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайла Куратченка.

Захід відбувся також за участі керівника проєкту регіонального програмного офісу ІСІТАР Джона Монтаніо, голів 20 об’єднаних територіальних громад.

Проєкт «Поліцейський офіцер громади» охоплює всі регіони держави: близько 30 тисяч населених пунктів, де мешкає майже 28 мільйонів громадян. Його метою є тісна взаємодія поліцейського з ОТГ та орієнтація на її потреби. Черкащина стала третьою в Україні, де цей проєкт запрацював.