Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкасах урочисто привітали перший випуск поліцейських офіцерів громад та вручили їм 27 службових автомобілів. Всі вони нестимуть службу в ОТГ області. Черкащина стала третім регіоном, який приєднався до проєкту «Поліцейський офіцер громади».
Як відзначив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, який узяв участь в урочистостях, дуже важливо, що офіцери будуть завжди поряд, житимуть і працюватимуть у громадах. Це значно підвищить і якість охорони порядку, а й рівень довіри з боку населення. Саме до поліцейських офіцерів люди звертатимуться щодо несправедливості і злочинів. Це висока відповідальність, адже у них громада в першу чергу запитає і про результати роботи. Офіцери громади — це не лише новий рівень поліцейського сервісу, це також і новий рівень комунікації правоохоронців із громадянами. Керівник побажав правоохоронцям великої витримки, гарної підтримки та вдячності від тих, кого захищають.
Ігор Клименко представив нового керівника Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайла Куратченка.
Захід відбувся також за участі керівника проєкту регіонального програмного офісу ІСІТАР Джона Монтаніо, голів 20 об’єднаних територіальних громад.
Проєкт «Поліцейський офіцер громади» охоплює всі регіони держави: близько 30 тисяч населених пунктів, де мешкає майже 28 мільйонів громадян. Його метою є тісна взаємодія поліцейського з ОТГ та орієнтація на її потреби. Черкащина стала третьою в Україні, де цей проєкт запрацював.