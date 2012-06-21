Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині завершилися консультації та дебати щодо обрання слогану області. Її жителі віддали пріоритет варіанту «Черкащина — місце сили». Оскільки цей вислів набрав найбільше голосів — понад 44 %, його візьмуть за основу при подальшій роботі над брендом.
Наступний етап брендингу — розробка брендбуку (опису цінностей бренду і способів донесення їх до споживачів). Без цих аспектів брендинг не може бути ефективним. Адже він повинен містити в собі не тільки технічні аспекти, а й можливості асоціативного впливу. Над цим завданням фахівці вже розпочали наполегливу роботу.