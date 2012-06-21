Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Незабаром у Черкасах планують оновити обличчя центральної частини міста. Зокрема ГО «Молодь Черкащини», «Промолодь» та «Платформа громадських діалогів» запропонували на Театральній площі створити комфортний громадський простір. Попрацювати над проєктом вони кличуть усіх охочих, аби виписати оптимальний варіант реконструкції та упорядкування цього місця.
А поряд, у сквері «Юність», міська влада обіцяє створити найбільший в Україні сад магнолій. Нині тут розпочалася реконструкція, сквер уже огородили парканом. До проєкту реконструкції скверу входять також будівництво водойми, облаштування квітників та інших елементів садово-паркової архітектури. Це обійдеться міському бюджету більш як у 14 мільйонів гривень.