Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Одна з місцевих телестудій поширила інформацію про те, що з Черкаської інфекційної лікарні втекли два пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Як повідомила пресслужба міськради з посиланням на головну лікарку інфекційної лікарні Світлану Волгіну, ця інформація не відповідає дійсності. Як виявилося, обидва пацієнти (а це були мама з дитиною) відправлені службовим транспортом додому для подальшого проходження курсу лікування під наглядом сімейного лікаря, оскільки перебіг захворювання у них легкий.
Нині на стаціонарному лікуванні в цій інфекційній лікарні з діагнозом COVID-19 перебуває 15 хворих. Ще у десятьох пацієнтів є підозра на це захворювання.
В області на 7 квітня лабораторно підтверджено наявність 77 інфікованих.