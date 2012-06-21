Святково вдягнені, з гарним настроєм представники підприємств Черкащини зібралися недавно в обласному центрі, аби взяти участь в урочистій церемонії нагородження учасників конкурсу «Черкаська якість» у 2018 році. Виставка продукції місцевих виробників зацікавила багатьох. Конкурс, започаткований ще у червні 2015 року, стає дедалі масовішим, а участь у ньому вважається справою честі та престижу. На полицяx магазинів з’являється більше продукції зі знаком «Черкаська якість». За час проведення цього своєрідного змагання 101 вид продукції одержав заслужене визнання. Левова частка належить продовольчим товарам, адже Черкащина — один із лідерів виробництва сільськогосподарської продукції. У конкурсі постійно беруть участь і виробники промислової продукції та товарів виробничо-технічного призначення, підприємства, які надають послуги та виконують інші важливі роботи.
Як наголосив директор ДП «Черкасистандартметрологія» Михайло Чорнопищук, організатори конкурсу взяли за основу європейську модель, яка дає змогу оцінити, чи всі очікування споживача враховано та чи відповідає цій меті робота персоналу. Підприємство як один з організаторів конкурсу, забезпечуючи відповідність вимогам сьогодення, закуповує сучасне устаткування та акредитує лабораторії на відповідність європейським стандартам, проводить семінари, тренінги, навчання.
Серед переможців та лауреатів конкурсу бачимо як відомих в області та за її межами виробників, так і досі не відомих широкому загалові. Найкращі відгуки фахівців одержав квітковий натуральний мед, який випускає ТОВ «БІХАЙВ». Одним із переможців конкурсу став універсальний робочий костюм Смілянської швейної фабрики, а нова продукція малого підприємства «Фотоніка Плюс» — хірургічний діодний лазер Lika-surgeon — задовольнила всі вимоги фахівців. Як зауважив Михайло Чорнопищук, він щиро вірить, що учасниками конкурсу ставатиме дедалі більше виробників Шевченкового краю.