Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Чотири ІТ-компанії з Черкас увійшли до рейтингу кращих роботодавців, складеного профільним виданням DOU (сайт, орієнтований на українських програмістів).
Серед кращих роботодавців — черкаські компанії SPD-Ukraine, Master of Code, Ekreative та Active Bridge.
Дослідження ринку ІТ-компаній України проводилося шляхом анкетування працівників сфери. Загалом було отримано близько 15 тисяч анкет.
Більшість учасників анкетування висловлювали задоволення своєю заробітною платою та умовами праці. Менше за інших задоволені своєю зарплатою QA-фахівці (тестувальники). Попри те, що 57% ІТ-фахівців працюють в опенспейсах (офісах з відкритим простором, де всі працівники сидять в одному великому приміщенні), це їх, схоже, практично не засмучує. Кількість незадоволених офісом коливається в межах 10%. З облаштуванням робочого місця в українських ІТ-компаніях теж усе відмінно — тут кількість негативних оцінок практично в усіх категоріях не перевищує 3%. Досвідчені фахівці частіше від новачків скаржаться на брак зворотного зв’язку.
Як зазначають автори дослідження, дефіцит кадрів на ІТ-ринку грає на руку таким фахівцям — у них є можливість вибирати для себе найкращу компанію. Причому рівень задоволеності практично не залежить від позиції у компанії або її величини. Своїм робочим місцем задоволені як нетехнічні, так і технічні фахівці. Це видно, зокрема, з готовності порекомендувати свою компанію.