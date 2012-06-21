«Від традиції до сучасного стилю» — так називається проект, який ініціювала Черкаська обласна організація Спілки майстрів народного мистецтва України та обласний краєзнавчий музей. Суть його полягає в тому, що майстри, вивчаючи етнографічні фондові колекції, реконструюють унікальні зразки народного мистецтва та створюють нові авторські речі, які гармонійно вписуються у модні тенденції сьогодення. При цьому, як розповіла завідувачка відділу етнографії музею Вікторія Наумчук, народжуються нові, фантастично гарні мистецькі речі. До того ж учасники проекту не тільки підтримують традиції, а й популяризують звичаї нашого краю в процесі створення нових колекцій для виставкових показів. У межах етнопроекту свою роботу — жіночий пояс у техніці косичастого ручного плетіння — до фондів музею недавно передала Катерина Миронюк. Майстриня народної творчості, вчителька трудового навчання спеціалізованої школи №20, багаторазовий учасник виставок «Найкращий твір року», Катерина Валентинівна організувала в міській школі №12 музей української вишивки і разом з учнями працює над реконструкцією старовинних речей. Приміром, згаданий вовняний пояс завдовжки майже чотири метри повністю відтворює автентичні зразки, що нині зберігаються у музеї. Плетіння, характерне для черкаського регіону, виконано за семисантиметровим фрагментом кінця ХІХ — початку ХХ століття. Майстриня продовжує свої мистецькі дослідження і за минуле літо виплела нові пояси у техніці, притаманній саме культурі середньої Наддніпрянщини.
Чимало майстрів працює над створенням керсеток (вид традиційного українського жіночого верхнього одягу без рукавів, пошитий у талію з кольорової тканини, характерний для центральних і східних районів України). Ось Катерина Миронюк разом з Наталією Крамною-Таран чаклують над викрійками нових керсеток уже в осучасненому варіанті. Техніку їх створення допитливі творці прекрасного намагалися осягнути, ще коли випала нагода побувати на одному із етнозаходів у краєзнавчому музеї. Викрійки, а за ними лекала з’явилися пізніше, коли майстрині відчули, що зможуть втілити задумане у життя. Кілька надзвичайно вишуканих керсеток, які б із задоволенням вдягла найсучасніша модниця, — підсумок пошуків цих талановитих людей.
Незабаром унікальні речі — пояси, хустки, вишиті сорочки, розписані скрині та багато інших шанувальники талантів народних майстринь побачать на виставці, яку вони планують організувати вже у новому році.
Як кажуть поціновувачі рукотворних шедеврів, ними хочеться не лише милуватися, а й носити в комплектах традиційного святкового одягу, адже вигляд вони мають цілком сучасний.