Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Кафедра військової підготовки в Черкаському національному університеті створена лише кілька років тому. За короткий термін тут забезпечено всі умови для підготовки офіцерів запасу. Цими днями 54 випускники урочисто присягнули на вірність народові України. Це вже третій випуск майбутніх офіцерів. Завдяки досвідченим наставникам та викладачам студенти добре оволоділи військовою справою, зокрема вивчили армійську техніку та зброю, тактику бойових дій, набули досвіду роботи з особовим складом підрозділу.
Високий рівень знань та навичок вони продемонстрували у ході підсумкового навчального збору та випускних іспитів, які приймала екзаменаційна комісія кафедри, очолювана військовим комісаром Черкаської області полковником Сергієм Лобаном.
Після атестації випускникам буде присвоєно звання молодший лейтенант запасу. Загалом же офіцерські звання вже одержали близько сотні випускників кафедри. Фахівці навчального закладу долучаються до підготовки бійців територіальної оборони в області. Все більше студентів висловлює бажання опанувати військову справу.