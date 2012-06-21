Черкаський обласний краєзнавчий музей поповнився ще одним цікавим експонатом — коштовним церковним окладом кінця XVIII—початку XIX століття. В таких окладах, як розповіла заступниця директора музею Тетяна Григоренко, містилися великі церковні книги, якими користувалися під час великих свят, зокрема Євангеліє. Священники розкривали його й читали окремі уривки.
Два роки тому працівники музею передали його на реставрацію з фондової колекції музею заслуженому художникові України Вікторові Крючкову. Майстер понад два роки працював над відновленням артефакту. Оскільки експонат дуже постраждав від часу та побутових ушкоджень, довелося докласти багато зусиль для його відновлення.
Книжковий оклад — це декоративне покриття палітурки старовинної книги, виконане із жорстких матеріалів. Оклади у вигляді самостійного суцільного покриття були характерними ще для західноєвропейського та візантійсько-слов’янського Середньовіччя. Їх виготовляли зі слонової кістки, золота, срібла, олова. Застосовували чеканку, лиття, тиснення, ковку, філігрань, прикрашали накладною емаллю, дорогоцінними каменями. У монастирях тоді працювали чудові каліграфи, які переписували тексти, тут виготовляли також оклади для книг. Розкіш палітурок, дорогоцінні камені, золоті й срібні оклади перетворювали книгу на справжній витвір мистецтва.
Як розповів майстер, труднощі під час реставрації виникали не тільки з матеріалами, адже 200 років тому декор виготовляли за давніми технологіями. Фініфті (металеві візерунки, оздоблені емаллю), які майже знищено, довелося відновлювати за світлинами оригіналу. Схожі зображення художник сам намалював фарбою, яку виготовив на основі яєчного жовтка. Також відновив позолоту, очистив срібло від окислення, а окремі ділянки посріблив заново. Відновив і дерев’яну частину експонату.
Тепер оклад, який набув справді розкішного вигляду, зайняв гідне місце в експозиції музею. З огляду на особливості орнаменту, припускають, що експонат мав стосунок до греко-католицької церкви. Втім, науковці планують детальніше його дослідити.