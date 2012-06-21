Роман КИРЕЙ,
«Урядовийкурʼєр»
«А я нікуди з міста цього літа не поїду. Знайома розповіла, що, приміром, в Одесі, все узбережжя вже переповнене туристами. До того ж, як застерігають у Держагенції з туризму та курортів, там далеко не всі додержують правил соціального дистанціювання і вимог щодо носіння маски. А COVID-19 не дрімає», – каже жителька Черкас, мама двох дітей Олена Ларіоненко.
Але в Черкасах відпочивати не гірше, стверджують вона та ще чимало знайомих. Приміром, на пляжі «Пушкінський», який називають найкращим в обласному центрі, можна не тільки позасмагати, а й поплавати в дніпровських хвилях, порозважатися з дітьми. А днями одне з видань у своєму рейтингу пляжів України включило «Пушкінський» у п’ятірку найкращих. Широка ріка створює враження, що ти відпочиваєш на морі.До того ж, тут цілий день працюють рятувальники. Сам пляж добре доглянутий, чистий, там обладнано дитячий майданчик, є доріжки, лежаки з парасольками.
Не дарма із самого ранку тут чуються дзвінкі дитячі голоси. Літає яскравий м’яч. Літо й чудова природа наповнюють відпочивальників незабутніми враженнями й бадьорістю.