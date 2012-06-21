Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Колектив Черкаського протезно-ортопедичного цеху Київського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства забезпечує людей протезами кінцівок, ортезами-пристроями для відновлення порушеної функції суглобів, хребта (шини, бандажі, стремена, корсети), ортопедичним взуттям та іншими виробами. Тут застосовують індивідуальний підхід, виробляють такі моделі взуття, які в звичайних магазинах придбати неможливо. Фахівці цеху мають багаторічний досвід роботи — від 15 до 35 років, систематично проходять навчання, мають відповідні дипломи й сертифікати. Торік тут виготовили 350 протезів, близько 300 ортезів, майже півтори тисячі пар взуття — загалом на 12 мільйонів гривень.
Однак устаткування цеху, як і саме приміщення, потребує повного оновлення. Як розповів начальник цеху Анатолій Тімон, нині колектив приступає до модернізації підприємства, збільшення його потужності та конкурентоздатності.