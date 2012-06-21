Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Випускник-біолог Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор медичних наук Руслан Саламатін нині разом з іншими медиками працює над ідентифікацією зразків коронавірусу в Польщі. Він працює в лабораторії національного інституту гігієни, яка має третій рівень біобезпеки (BSL-3). Протягом однієї зміни команда з двох людей здійснює аналіз кількох десятків зразків.
Як розповів директор навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Максим Гаврилюк, приклад Руслана Саламатіна свідчить про високий рівень базової підготовки біологів у ЧНУ та визнання наших випускників за кордоном.