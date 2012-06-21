Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Департаменту охорони здоровʼя та медичних послуг Черкаської міськради доручили розробити програму стимулювання медичних працівників на 2020 рік.
Таку пропозицію внесли депутати під час останнього засідання бюджетної комісії. Як пояснив депутат Роман Діскант, у звʼязку з невисокими заробітками, місто повинно надавати медсестрам та лікарям хоч невелику фінансову підтримку. У проєкті бюджету на ці потреби передбачено 25 мільйонів гривень. До речі, додаткові доплати з міського бюджету у Черкасах вже отримують працівники дошкільних навчальних закладів.