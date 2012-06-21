Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У черкаській клініці «Ligamenta» вперше здійснено операцію тотального ендопротезування колінного суглоба за допомогою системи комп’ютерної навігації OrthoPilot Elite. Цей апарат допомагає зокрема забезпечити швидке й високоточне спилювання кістки. Увесь алгоритм операції об’єднав діагностику, планування, моделювання кістки і контроль обʼєму рухів у суглобі після операції. До того ж, комп’ютерний контроль положення інструмента значно знизив травматичний вплив на тканини пацієнта й забезпечив функцію штучного суглоба без болю.
В ортопедії, як зауважують фахівці, кілька міліметрів або градусів можуть важити для хворого дуже багато — від них залежить подальша якість життя. Як повідомила пресслужба медичного центру. Застосувавши комп’ютерну навігацію, команда висококваліфікованих ортопедів максимально забезпечила індивідуальний підхід до пацієнта, повний контроль ходу всієї операції та значно скоротила час оперативного втручання.