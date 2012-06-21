Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чернеччинська сільська рада Охтирського району на Сумщині вирішила придбати мобільну лінію, за допомогою якої можна буде сортувати тверді побутові відходи. Громада готова заплатити півтора мільйони гривень за агрегат на якому можна сортувати 6 тонн сміття на годину, обладнаний на базі вантажного причепу.
Відповідне оголошення розміщене на сайті публічних закупівель Prozorro. Зазначається, що на такій лінії сортуватимуть різні побутові відходи, зокрема, метали, папір, деревину, скло тощо. Завдяки мобільності її використовуватимуть у різних куточках району, а також ліквідовуватимуть стихійні звалища.