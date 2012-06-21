Сьогодні, 13 жовтня, новий парк природи «Беремицьке» відкриється в однойменному селі Чернігівської області. Як розповіла менеджер проекту Тетяна Ферлевська, створення парку розпочалося ще 2015 року й роботи з розширення та наповнення його території ведуться досі, повідомляє Zruchno.Travel.
«Адже це незвичайний парк — він повинен показати відвідувачеві, якою була земля до появи тут людини, коли на кордоні лісостепу паслися стада тарпанів, турів, зубрів, оленів та інших копитних. Парк — це втілена частина європейської програми ревалдинга», — пояснила пані Ферлевська.
Сьогодні тут живуть польські коники, лисиці, зайці та європейські косулі, однак зараз ведуться переговори з іншими парками про обмін тваринами. В «Беремицькому» вже почали проводити перші екскурсії — до офіційного відкриття парку природи його відвідали близько 700 осіб, переважно школярі.
У парку вже підготовлено туристичну інфраструктуру. Гостям пропонують не тільки піші прогулянки, а й відвідування стайні, катання на возі-кареті, запряженій кіньми, підйом на оглядову вежу. Крім того, на території є кафе.
У межах офіційного відкриття парку відбудеться засідання «круглого столу» на тему: «Екоідеї в Україні. Ревайлдінг — перспективна природоохоронна ідеологія», в якому візьмуть участь державні, громадські та наукові організації.
Варто зазначити, що ревайлдинг – це природоохоронна ідеологія, заснована на відновленні характерних для регіону високопродуктивних екосистем шляхом поетапного повернення тварин у місця споконвічного ареалу. Основними консультантами проекту є інноваційний нідерландський фонд ARK Nature та учасники програми зі збереження природи Rewilding Europe.