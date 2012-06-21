Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Найвище місце в екологічному рейтингу, який недавно опублікував журнал «Фокус», посіла Чернівецька область. На другому, за версією журналу, — Рівненська, а на третьому Закарпатська області. Черкащина опинилася аж на одинадцятому місці.
Визначаючи рейтинг, укладачі оперували офіційною статистикою та повідомленнями активістів руху за чисте довкілля з регіонів. Головні проблеми Шевченкового краю — забруднення атмосфери викидами підприємств і автотранспорту, недостатнє очищення стічних вод, які виливаються у Дніпро, все більше нагромадження твердих побутових відходів, значна кількість агрохімікатів, які зберігаються на території області.