На чернівецькій вулиці Ольги Кобилянської днями встановили ковану скульптуру «Двірник з трояндами», яку місту подарували місцеві ковалі, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Чернівецької міськради.
«За легендою вулицю Ольги Кобилянської за часів Австрії підмітали трояндами. Тому цей двірник має в руках віник з трояндами. Це символічний пам’ятник усім чернівецьким двірникам, яким жителі міста завдячують чистотою. Двірники на Панській вулиці були освічені, знали кілька мов, тому цей образ такий витончений», — розповів коваль Андрій Хорт.
Зазначається, що місце розташування нової атракції визначали фахівці міськради, вивчивши, зокрема, громадську думку щодо цього питання. Водночас, як повідомила головний архітектор міста Наталія Хілько, двірник з трояндами може мандрувати містом. А місце на Кобилянській обрали тому, що тут часто прогулюються туристи.
«Це не скульптура, це арт-об’єкт, який може мігрувати. Він пересувний. Якщо громада запропонує змінити локацію, то двірника встановлять деінде», — зауважила Хілько в коментарі «Чернівецькому променю».
Варто зазначити, що вже 8 років поспіль Чернівці отримують від ковалів подарунки на День міста. І всі презенти стають туристичними «родзинками». Серед них — «Коло друзів» на Головній, гойдалка «Я люблю тебе», місток та лава для закоханих в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, велосипед і ключ з зображенням воріт Університету на площі Святої Марії, карета, символічний знак об’єкта ЮНЕСКО — Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації на розі вул. Шкільної та Турецької, мапа Чернівецької області.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»