Люди похилого віку, які регулярно вживають у помірних дозах вино, відрізняються від своїх непитущих ровесників більш розвиненими когнітивними здібностями. До такого висновку прийшла група японських вчених з університету Осаки, повідомляє газета Asahi.
Це дослідження тривало майже два роки, в ньому було залучено понад 1200 жителів префектури Хего у віці від 76 до 86 років. Вчені вивчали їхні звички в їжі і алкогольних напоях, а також різними способами перевіряли роботу мозку, головним чином – увагу і пам'ять. Із 1150 осіб вчені виділили 67, які мали найбільш розвинені когнітивні здібності.
Всі ці люди, як виявилося, регулярно вживали червоне вино. Виходячи з цього, японські фахівці припустили, що регулярні помірні дози цього напою допомагають підтримувати мозок в «тонусі», адже вино діє як антиоксидант і виводячи з організму шкідливі речовини.
Інші алкогольні напої – зокрема, пиво і саке – не продемонстрували такого позитивного ефекту. Проте, в ході дворічного аналізу дослідники встановили, що мозок у людей похилого віку, які вживають алкоголь у будь-якому вигляді приблизно раз в тиждень, працює краще, ніж у непитущих.
«Необхідно провести додаткові дослідження, оскільки ми вважаємо, що вино також може запобігати розвитку слабоумства. Є також думка, що любителі вина в принципі більше цікавляться своїм здоров'ям і благополуччям», – наводить газета слова Юя Акакі, одного із співавторів дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»