Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На акцію «Червоні лінії для Зеленського» у Рівному 8 грудня людей вивели дві політичні сили – «Європейська солідарність» та «Свобода». Зібралося кілька сотень рівнян. Свою позицію мав можливість висловити кожен бажаючий: адже мирна акція пройшла у форматі відкритого мікрофона.
Модератор події представник «Європейської солідарності» Андрій Кузьмич зазначив, що це акція – у підтримку національних інтересів України, а не проти Володимира Зеленського. Люди використали своє конституційне право, щоб сказати: із зустрічі «нормандської четвірки» в жодному разі не можна «привезти» капітуляції, тобто поступитися національними інтересами України.
На майдані Незалежності, де відбувалася акція, вшанували хвилиною мовчання жертв трагедії в Одеському коледжі.