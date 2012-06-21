На Донеччині місцева влада спільно з міжнародними партнерами продовжують реалізовувати спеціальну програму, що має посприяти забезпеченню жителів прифронтового краю якісною питною водою. Це питання днями обговорили також і під час зустрічі в Краматорську першого заступника голови Донецької обласної державної адміністрації Ігоря Мороза з делегацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста, яку очолила голова суб-делегації МКЧХ Сільвія Іццо. «Міжнародний Червоний Хрест став першою організацією, яка простягнула нам руку допомоги і завдяки якій реалізували в області кілька проєктів на підтримку людей, що потерпіли від військового конфлікту. Зараз ми готові до нових програм, зокрема тієї, що стосується водопостачання — однієї з головних проблем регіону. Адже наразі втрати води, що складають 50—60 відсотків, тягнуть за собою зайві витрати електроенергії», — підтвердив наявність проблеми Ігор Мороз.
Ситуація, на жаль, ускладнюється ще й через те, що фахівці виявили кілька витоків у водогонах КП «Компанія «Вода Донбасу», до яких немає доступу вже понад два з половиною роки. Наприклад, на території між Торецьком і Горлівкою водогін із чавунних труб отримав пошкодження після просідання ґрунту, і вся ділянка довжиною понад 500 метрів потребує повної заміни. Також одним з об’єктів для ремонтників мають стати труби поблизу селища Південне, розташовані у так званій сірій зоні і неодноразово пошкоджені. Причому ремонтні бригади постійно зіштовхуються з відсутністю гарантій безпеки під час виконання відновлювальних робіт.
За словами Сільвії Іццо, МКЧХ допоможе провести аудит КП «Компанія «Вода Донбасу», що складатиметься з двох частин — фінансового аудиту та перевірки компанії. Нині тривають перемовини з аудитором: остаточне схвалення кандидата відбудеться в Женеві й відповідну угоду підпишуть вже наприкінці січня. А безпосередньо аудит «Води Донбасу» за двома напрямами розпочнеться у лютому.