Влада Чехії прийняли рішення відкрити кордони країни і зняти низку обмежень, які вводилися через коронавірус. Країна стала першою з країн Євросоюзу, яка прийняла таке рішення.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиданням на іноземні ЗМІ.
Уряд зняв заборону на вільне пересування і виїзд за кордон 24 квітня. При цьому в міністерстві охорони здоров'я Чехії уточнили, що після повернення в країну необхідно пройти двотижневий карантин або здати тест на коронавірус. Також дозволено збиратися групами до десяти чоловік.
Вже з наступного тижня в країні буде відновлено навчання у вузах, а також робота автошкіл і магазинів площею до 2500 кв. м з окремим входом, фітнес-центрів, бібліотек, зоопарків. Дозволили і богослужіння , але не більше 15 осіб. У травні планують відкрити торгові центри, музеї, перукарні, а ще через два тижні – готелі та ресторани.
Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех уточнив, що встановлення 12 березня режиму надзвичайної ситуації буде продовжено до моменту зняття усіх обмежувальних заходів, введених через коронавірус.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»